英超｜薛耶治入球沒慶祝再與盧卡古爭論　杜曹認車路士和波後身心俱疲 (15:36)

車路士縱有翼鋒薛耶治在禁區外冷箭，早於28分鐘先開紀錄，但在60分鐘被白禮頓後衛阿當韋斯達接應罰球頂入扳平，被逼和1：1，多踢一場下落後榜首曼城多達12分。車路士雖在盃賽接連奏捷，但在英超近7場僅一勝，過去4仗更3和1負未嘗一勝，杜曹去年初上任以來3次與白禮頓領隊樸達交手均打和收場，亦是自2016年10月以來，首次帶隊連續4場聯賽不勝；當年他帶領多蒙特同樣曾連續4場3和1負。

「藍戰士」近兩個月各項賽事已踢了多達15場，杜曹承認球隊目前身心俱疲：「球隊已嘗試了一切，但可看得出球員在精神上和體能方面都很疲累，也許需要一些休息時間，沒有其他解決方法，此刻很難對球員過於苛刻。」對於薛耶治入球後未有慶祝，在場上亦疑曾跟隊友盧卡古有爭執，但杜曹稱並不介意，笑言對方再入20球都沒慶祝也沒問題，「從他們入球後反應，也可看出他們是有疲態，這就是我對球隊的感覺」。車路士緊接下周一主場大戰熱刺，下月再出征世界冠軍球會盃，可謂硬戰連場。

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