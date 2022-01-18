澳網｜拉度簡露挫新婚女將史堤芬絲　梅利5年來澳網首勝　憶曾因傷欲掛拍 (22:18)

拉度簡露去年以外卡身分首度稱霸美國公開賽，早前雖經歷染疫打擊，但再戰大滿貫未有「手軟」，首盤以6：0大勝，她其後被對方防守打法考驗，以2：6遭扳平，但決勝盤以6：1大勝，首次打入次圈，將續以17號種子身分，轉戰黑山籍的高雲歷。

另外，34歲的梅利在男單首圈面對格魯吉亞籍的巴士拿舒夫利，首盤以6：1拔頭籌後被扳平，他再以6：4領先後又被迫入決勝盤，最終以6：4奠勝，自2017年後首闖澳網次圈。這名前世界一哥曾三奪大滿貫，但未曾染指澳網男單錦標，2017年在第4圈止步後，更兩度為臀部傷患施手術，狀態起伏不定，世界排名跌至113位。

他賽後說：「實在難以置信，3年前我還想過可能已打完人生最後一仗，能夠回到澳網戰場，而且打足5盤後取勝，不能再要求更多。」梅利將在次圈對陣日籍球手丹尼爾太郎，對手世界排名120位。

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