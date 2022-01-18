非洲盃｜奧巴美揚因心臟異常退隊　返阿仙奴前夕稱問題複雜健康為上 (17:58)

加蓬vs.摩洛哥 now638台 周三凌晨03：00直播

非洲國家盃上周揭幕前，奧巴美揚被揭發與國家隊隊友尼斯中場勒美拿在迪拜夜蒲，「奧巴」其後證實感染新冠病毒，之後又被驗出心臟異常，已缺席兩場C組比賽。球隊於香港時間周三晨碰已出線16強的摩洛哥隊前，加蓬足總證實，他已和勒美拿一起退隊。加蓬隊現兩戰得4分排次席，此役不敗便可晉級。

加蓬隊教練尼維說：「考慮到兩人的健康問題，在醫生、足總會長和球員的同意下，我們決定把他們送回各自的球會，以得到更好的照顧。」尼維又回應奧巴的病情道：「目前還沒未知道引起心臟問題的主因，但我們不能準確分析引起炎症的殘留物會造成什麼損害。」

奧巴其後在社交網站表示：「我們的問題已經複雜得難以解決，首先必須照顧好身體。最重要的是已出現一些謠言……我真誠地希望球隊能盡可能走得更遠。」勒美拿的表白更直接，他稱：「我不想讓那些試圖傷害他人的謊言成真，這事與我無關。我為我的國家隊感到痛苦，他們周圍都是為了幸災樂禍而撒謊的人。」

另據英國《太陽報》報道，阿仙奴的醫療團隊並不太擔心奧巴的健康。奧巴早前因紀律問題被「兵工廠」褫奪隊長一職，自上月初後備上陣對愛華頓後未嘗上陣。

另外，賽前在非洲盃A組出線16強的東道主喀麥隆隊，今晨雖藉阿布巴卡取得今屆第5個入球，但被佛得角隊逼和1：1完場。佛軍賽後3戰得4分排第3，與打和埃塞俄比亞隊1：1的次席布基納法索隊同分，但後者因對賽較佳而晉級；佛軍仍有機會以4支分組賽最佳第3名的球隊資格過關。

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