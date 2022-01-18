FIFA頒獎｜C朗憑國際賽紀錄獲特別獎　下月滿37歲未言休 (16:21)

C朗去年在國際賽上陣14次入13球，累積入球達115個，超越伊朗名宿戴伊的109球，成為新紀錄保持者。他從FIFA會長恩范天奴手上接過「特別獎」後說：「這是一個夢。首先，我要感謝過去20年的國家隊隊友，我們曾並肩作戰。舊紀錄是109，對吧？6球。我很自豪。這是FIFA頒發的一個特別獎，是我非常尊重的組織。我還要感謝我的家人，很快我又做父親了，能成為史上最佳射手真是太棒了。」

這名5屆金球獎得主仍對未來充滿憧憬，他說：「我仍對比賽和入球充滿激情，我從5歲開始踢足球，當我來到球場，甚至在訓練中，動力仍在。即使快37歲了，我也感覺良好。我一直在努力，愛足球，並且有熱誠。我想繼續下去，希望能多踢4至5年，這都是精神和意志上的問題。若你善待你的身體，它會回報給你。」

另外，他因臀部和大腿受傷無緣過去兩場曼聯比賽，但今晨已與另一受傷的前鋒拉舒福特復操，意味兩人有望在下場英超對賓福特時復出。令人意外的是，去年11月初受傷缺陣至今的中場保羅普巴亦返回訓練場，並與眾人合照。曼聯看守領隊蘭歷克本月6日曾透露，該名法國國腳至少仍需養傷4至5周。

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