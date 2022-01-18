FIFA頒獎｜羅拔仔冧莊年度最佳　美斯曾讚勁敵值得獲獎　最終票投好友尼馬 (14:29)

33歲的波蘭隊星將羅拔仔今日未有現身頒獎禮，而是透過視像領取最佳男足球員獎項，是他連續第2年獲獎，亦成為改制後，基斯坦奴朗拿度之後第二個「冧莊」男將。羅拔仔上月打破已故名宿梅拿的單年入球紀錄，他領獎時特別向這個前輩致敬，「我從沒想過可以破紀錄，以往這些對我來說都是不可能任務，正因為梅拿創出很多偉績，令我不斷有動力去進步」。

羅拔仔力壓三強對手穆罕默德沙拿及美斯獲獎，而美斯在去年受訪時曾表示，羅拔仔表現值得獲取最佳獎項，但這名阿根廷隊隊長最終將選票投給好友尼馬，而C朗就票投羅拔仔，令他最終以48分當選，力壓獲44分的美斯及39分的沙拿。

車路士領隊杜曹上季領軍贏得歐聯冠軍，與艾度亞文迪分別成為最佳領隊及最佳門將，文迪亦是首名非洲門將獲此殊榮；車路士亦有尼高路簡迪及佐真奴入選最佳陣容，成為大贏家。

年度最佳陣容名單

門將：基安盧基當拿隆馬（AC米蘭/巴黎聖日耳門）

後衛：阿拉巴（拜仁慕尼黑/皇家馬德里）、邦路斯（祖雲達斯）、魯賓戴亞斯（曼城）

中場：奇雲迪布尼（曼城）、佐真奴（車路士）、尼高路簡迪（車路士）

前鋒：基斯坦度朗拿度（祖雲達斯/曼聯）、艾寧夏蘭特（多蒙特）、羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）、美斯（巴塞隆拿/巴黎聖日耳門）

其他報道：佐高域恐缺席法網 法體育部稱參賽選手須接種疫苗

其他報道：戴巴拿勢約滿離祖雲 國際米蘭無意收購