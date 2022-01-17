意甲｜國際米蘭續領放無意簽戴巴拿　拿尼首戰助攻領威尼斯不敗 (17:14)

賽前八連勝的國際米蘭力爭鞏固榜首優勢，但作客阿特蘭大全場僅3次射門命中目標，門將漢丹洛域亦多次化解對方攻勢，當中包括主隊射手路爾斯梅利爾下半場一次單刀機會，最終兩軍互交白卷各得1分。國際米蘭賽後21得50分，以2分優勢領先次席的AC米蘭續居榜首，不敗的阿特蘭大則穩守第4。

據意大利傳媒報道，合約於今年6月30日屆滿的祖雲達斯射手保羅戴巴拿，因拒絕減薪而在續約談判陷入僵局，而「斑馬兵」高層亦拒絕讓步，或在季後以自由身離隊他投。國際米蘭被指有意收購這名阿根廷國腳，但行政總裁馬路達說：「他是非常好的球員，但就目前而言我們滿意球隊的陣容，前線上我們亦不打算再作收購。」

其餘賽事方面，羅馬憑新加盟的葡萄牙隊中場沙治奧奧利華拉操刀12碼建功，主場以1：0險勝卡利亞里，聯賽3戰不勝走勢告終。威尼斯則有葡萄牙籍老將拿尼後備入替1分55秒交出助攻，領軍以1：1逼和安玻里，21戰得18分暫列第17位。

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