亞冠抽籤｜傑志鬥上海海港及清萊聯　或遇恩尼斯達 (16:06)

亞協盃方面，上季港超亞軍東方直接晉身J組分組賽，港超季軍理文則在附加賽對蒙古220體育會爭入分組賽。

今屆亞冠及亞協盃在網上直播抽籤，傑志在上屆J組3勝2和1負得11分得次名，取得香港球會在亞冠史上最佳成績。「藍鳥」衛冕港超冠軍後，將連續兩屆在這項亞洲最高級別盃賽直接晉身分組賽，最終排第3檔次分到J組，對手包括有巴西隊球星奧斯卡在陣的上海海港，以及上季泰超殿軍兼泰國足總盃冠軍清萊聯。至於最後一個對手，將由日職季軍神戶勝利船、澳職代表及緬甸球隊撣邦聯中決出。

作為日職豪門，神戶勝利船陣中除了有西班牙隊球星「小白」恩尼斯達，亦有前巴塞隆拿前鋒保贊、日本國腳大迫勇也、武藤嘉紀、山口瑩、酒井高德及今季加盟的槙野智章，陣容星光熠熠。

亞冠附加賽將於3月15日舉行，分組賽暫定於4月15日至5月1日，維持上屆安排以賽會制形式踢雙循環賽事，每組各成員國家或地區均可入標申辦該組比賽。西亞及東亞決賽則因應年底舉行卡塔爾世界盃等安排，改至明年2月19及26日才舉行。

亞協盃方面，東亞賽區維持一組分組賽，東方龍獅連同澳門代表澳科鄒北記及中華台北球隊臺南市FC直入J組；上屆打入跨區決賽的理文，今屆以港超季軍身分出戰預定在4月19日舉行的附加賽，在香港主場與蒙古代表220體育會爭J組最後一席。東亞區分組賽暫定6月24至30日，以賽會制形式踢3場單循環賽事。

亞冠盃東亞賽區分組賽抽籤結果：

F組：山東泰山（中國）、浦和紅鑽（日本）、獅城水手（新加坡）、FC大邱（南韓）/武里南聯（泰國）

G組：巴吞聯（泰國）、全南天龍（南韓）、FC聯合城（菲律賓）、墨爾本城（澳洲）

H組：全北汽車（南韓）、橫檳水手（日本）、黃安嘉萊（越南）、長春亞泰（中國）/ FC卡雅（菲律賓）/ 澳洲足總盃冠軍

I組：川崎前鋒（日本）、廣州隊（中國）、柔佛DT（馬來西亞）、蔚山現代（南韓）/ FC泰港（泰國）

J組：上海海港（中國）、清萊聯（泰國）、傑志（香港）、神戶勝利船（日本）/ 撣邦聯（緬甸）/ 澳職代表（FC悉尼/中岸水手/墨爾本勝利）

賽程：

外圍賽：2022年3月8日及15日

分組賽：2022年4月15日至5月1日

16強至4強：2022年8月18日至19日、8月22日、8月25日

決賽：2023年2月19日（西亞）及2月26日 （東亞）

亞協盃J組（東亞賽區）：

東方龍獅（香港）、澳科鄒北記（澳門）、臺南市FC（中華台北）、理文（香港）／220體育會（蒙古）

賽程：

附加賽：2022年4月19日

分組賽：2022年6月24日至30日

跨區4強及決賽：2022年9月6日至7日、10月5日

總決賽：2022年10月22日

其他報道：非洲盃｜沙拿開齋領埃及響勝鼓 傳冀利物浦加薪拒退讓

其他報道：英超︱曼聯領先兩球被維拉逼和再失分 賽後揭馬迪爾拒隨隊「羅生門」

其他報道：劍擊世盃｜港花劍男團8強止步 眾將獲佳績 教練稱特訓收效

其他報道：劍擊世盃｜張家朗先挫一哥再勝奇兵 首奪世盃金牌再寫歷史