英超丨利物浦3：0大勝賓福特升次席　愛華頓怒炒賓尼迪斯 (23:57)

利物浦過去3場只得兩分，此役開賽後即搶攻，先有前鋒迪亞高祖達的腳踢頭頂未竟全功，後有守將阿歷山大阿諾特及華基爾雲迪積克施射亦無功而還。「紅軍」其後藉中場法賓奴及阿歷士張伯倫，分別在44和69分鐘頭槌建功，南野拓實於77分鐘埋齋，以3：0勝賓福特。另外，列斯聯憑前鋒積夏里遜獨取3球，作客以3：2挫「四哥」韋斯咸。

愛華頓於16和18分鐘連失兩球，作客以1：2負賽前包尾的諾域治，賽後19戰得19分跌落第16位，而賓尼迪斯則被革職。他去夏與「拖肥」簽約3年，各項賽事領軍22次錄得7勝5和10負，勝率只有31.8％。他賽後抱怨道：「我來這裏是為了解決不僅是過去5個月的問題。也許我們談論的是數年。解決問題是需要時間的。」傳言愛華頓名宿助教鄧肯費格遜，會與另一名將巴尼斯暫時一起領軍，而新帥候選人則有打比郡的領隊朗尼及球會名宿比歷。

諾域治賽後21戰得13分升上尾三，分別領前20戰的尾二紐卡素，以及17戰的包尾球隊般尼1分和2分。紐卡素於87分鐘失守，被客軍屈福特逼和1：1，後者19戰得14分排尾四。

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