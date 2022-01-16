劍擊世盃｜港花劍男團8強止步 眾將獲佳績 教練稱特訓收效 (21:58)

張家朗今晚伙拍36歲老將張小倫及新星吳諾弘，以東奧團體賽原班人馬轉戰團體賽。這支港隊組合名列4號種子，直入16強後以45：31大勝巴西隊，惟在8強再遇意大利隊。他們初段仍能與對手緊咬比數，戰至中段被強攻後陣腳大亂，終以24：45敗陣出局，與獎牌一步之遙，亦為2022年首站世盃寫句號。

港隊上月中出發法國，隨教練Greg在故鄉集訓一個月，張家朗在2022年首站即獲個人賽金牌，蔡俊彥亦打入8強。Greg表示是集訓收效，他接受本報訪問時說：「我們來到法國已有一個月，與其他強手一同訓練，家朗自東奧後亦能更集中。他在今站個人賽仍有點慢熱，但很快拾回應有水準，更贏得金牌。」港隊今年最大目標為9月杭州亞運，Greg表示將會續留歐備戰，每日檢視訓練進度，下一重要任務肯定是在亞運衝金。

香港佩劍隊同日亦在格魯吉亞出戰世盃第比利斯站，陳智軒在個人賽64強敗予韓國隊劍手，而羅浩天掃走羅馬尼亞隊對手，打入32強後以5：15敗予韓國隊代表，但已寫下個人最佳。女將林衍蕙則是女子組港隊正賽獨苗，她在64強挫韓國隊劍手過關後，亦以7：15不敵美國隊對手，32強止步。

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