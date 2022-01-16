非洲盃｜沙拿開齋領埃及響勝鼓　傳冀利物浦加薪拒退讓 (19:43)

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首戰不敵尼日利亞隊的埃及隊，今晨憑沙拿在69分鐘攻入全場唯一入球，以1：0險勝畿內亞比紹隊，取得今屆賽事首勝。埃及隊賽後位列次席，最後一仗面對蘇丹隊只要取勝，便可鎖定16強席位。而榜首的尼日利亞隊同日則以3：1輕取蘇丹隊，兩連勝後提前晉級16強。

據英國傳媒報道，沙拿與利物浦的合約將於2023年夏天屆滿，但這名29歲射手一直未肯動筆續約，或與雙方未就周薪達成協議有關。《鏡報》報道，沙拿冀新合約周薪增加至40萬鎊（約426萬港元），但不獲球會管理層接納。報到引述消息人士，稱沙拿相信若最終約滿離隊，將獲一眾列強青睞，因此在談判中一直拒絕退讓。

另外，E組榜首的科特迪瓦隊明晨（17日）將對塞拉利昂隊，倘全取3分將鎖定16強席位，料麥斯格拉度等主力將續任正選。F組首戰不敵馬里隊的突尼斯隊，則會與毛里塔尼亞隊交手。

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