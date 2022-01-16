港足︱歐陽耀冲續留日丙YSCC橫濱一季 傳金判坤為大馬新帥候選人 (17:51)

歐陽耀冲去年4月加盟YSCC橫濱，6月正式隨隊操練，但下半季未曾列入大軍及有上陣機會，不過YSCC今（16日）宣布再與「神之子」續約一季。「歐冲」在球會官網表示，今季將續在YSCC大家庭與隊友共同奮鬥，「會繼續學習日本足球和日文，全心全意為球隊貢獻，感謝大家支持，天道酬勤！」

歐冲其後在社交網專頁表示，很開心跟球會續約，證明去年努力無白費，稱雖無機會在正式比賽上陣，但已盡了力，透露在去年8月休季期間在5場友賽入4球，本以為可用表現説服教練，最終未能如願，故今季目標是一定要上陣，「雖然能否上陣唔係我一個人可決定，但我覺得作為球員唔可以鬆懈，要繼續喺日常訓練努力、保持最佳狀態。要放棄其實好容易，堅持落去先係最困難。我一定唔會放棄，盡力爭取喺日職上陣！」

另外，馬來西亞傳媒報道，任職馬來西亞隊主教練逾4年的陳清和於本月離任後，大馬足總3名新帥候選人中，包括港足前帥、現任韓國隊監督委員會主席金判坤。另兩名候選人均為韓籍，包括韓國U23前帥金鶴范及韓職球隊FC江原主帥金炳秀。

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