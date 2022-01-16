英超︱曼聯領先兩球被維拉逼和再失分 賽後揭馬迪爾拒隨隊「羅生門」 (16:18)

曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）連續兩場因傷缺陣，起用小將艾蘭加首次正選；維拉亦有新左閘盧卡斯迪治尼首次上陣。「紅魔」憑般奴費南迪斯在6及67分鐘梅開二度，一度領先2：0。不過隨着「紅魔」一眾中場體能下降及主隊換入古天奴後，形勢立即扭轉，最終這名前利物浦球星在重返英超首仗，在77至81這5分鐘內交出一入球一助攻，協助維拉扳平，與領隊謝拉特重逢即令曼聯失分。相隔4年重返英超的古天奴稱很掛念這個聯賽，又稱自己近年有很多起伏，但一切已成過去，現在是個好開始，會努力提升狀態。

曼聯近4場英超第3次失分，1勝2和1負已失7分，賽後20戰32分排第7，落後多踢一場排第4的韋斯咸5分。蘭歷克承認球隊只踢了上半場30分鐘好波，將2分拱手相讓予對手。他透露C朗在下場周四作客賓福特可復出，同時披露今仗只有8名後備，是因另一鋒將安東尼馬迪爾拒隨隊出征，「正常情况下他會列入大軍名單，但他並不想，這就是他為何沒隨隊的原因」。不過作為當事人，馬迪爾在個人社交網發文澄清，「我從無拒絕為曼聯比賽，我在這已7年，從不及永遠不會對球會和球迷有任何不敬」。

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