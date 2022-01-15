英超︱迪布尼一箭定江山　「一哥」曼城挫車路士領先13分 (22:26)

曼城領隊哥迪奧拿早前確診新冠病毒，缺席一仗後恢復領軍。兩隊各有一名球員因征戰非洲國家盃缺陣，缺少正選門將艾度亞文迪的藍戰士，改由阿列沙巴拿加把守最後一關；藍月則缺少首席射手馬列斯，另一前鋒加比爾捷西斯亦先列後備。

曼城甫開賽掌控形勢，史達寧14分鐘接應短角球後傳中，史東斯頭槌欠角度遭阿列沙巴拿加沒收。40分鐘，基亞利殊乘高華錫後場失誤推入禁區，惟射門被阿列沙巴拿加撲出底線，半場兩隊互交白卷。

半場未錄得射門的車路士，在換邊後亦獲得黃金機會，惟盧卡古接應薛耶治直線後燙射，逃不過艾達臣摩拉斯十指關。63分鐘，倒戈車路士的奇雲迪布尼左路罰球直射，再被對手門將撲出底線。這名比利時隊中場在69分鐘單人匹馬盤球至禁區外施射，皮球飛向龍門右下角入網，為藍月打破僵局。藍軍其後雖積極反撲，但未能取得入球，曼城保住1球優勢全取3分。

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