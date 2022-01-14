港足｜新帥安達臣首見傳媒　明言不滿港足主守風格　冀改踢進攻足球 (18:28)

香港足總上月中宣布58歲挪威籍教練安達臣出任港足新主教練，他本月初完成隔離正式履新後，曾到過將軍澳足球訓練中心（FTC）視察，因應疫情將原定今午記者會改以網上視像會議形式舉行。安達臣是挪威前國腳，過去曾在德乙執教緬恩斯，球員時代效力法蘭克福時成為德甲史上首名外籍神射手。他透露與港足簽約至2023年7月，在記者會開始已表明希望港足踢得更進取，首個目標是在緊接年中舉行的亞洲盃外圍賽爭取晉身決賽周。

安達臣曾執教朝鮮國家隊兩年，跟港足交手過兩次，對港足早有認識。球員時代司職前鋒、曾榮獲德甲神射手的他透露，早前隔離期間已看過港足對上10場比賽片段，明言當中有很多方面不太喜歡，「這10場比賽好像只有一場主場賽事對柬埔寨是勝出，其餘都是打和或輸，而且很多比賽都只是在防守，單是防守反擊和踢長波是很難勝出比賽，這是我對港隊的首個印象。我會嘗試改變港隊踢得更進取，將防線推得較前和做更多前場壓逼，令對方不能容易推過半場，當然這是需要時間踢出我的風格，但展望將來我相信這是可行的」。港足過去10仗僅1勝1和8負，包括在東亞盃決賽周及世界盃外圍賽錄得六連敗；亞洲盃外圍賽第3圈暫定今年6月舉行。

對於港足陣容會否在土炮及入籍兵取平衡，安達臣僅稱取決質素，最重要是挑選最好球員，「選出最符合我風格的球員，除了看片段，最重要是親身看過球員比賽」。安達臣透露之前在將軍澳足球訓練中心有見部分本地球員，據了解，在中國聯賽完季後，已返港的3名外流港將陳俊樂、勞烈斯及李毅凱近日有跟這港足新帥會面。安達臣也稱對這3名港將有好印象，會繼續保持聯繫，亦透露簽約前有跟上任主帥麥柏倫通電話，對方提供不少關於港足的有用資訊。他又以自己在朝鮮隊兩年成績為例，指球隊由他上任前世界排名約120多名，最終升至100多位，「我領軍16場，贏10場和輸各3場，把球隊變得更強，我會嘗試在港隊做同一樣的事」。

縱使安達臣期望在未來兩個月國際賽周，即本月底及3月在可行情况下安排訓練，不過隨着港府預計會延長社交距離措施至下月初，短期內重開康文署球場無期，勢影響月底的國際賽周安排。安達臣承認疫下備戰非常困難，需等待最新指引才知可做什麼，但稱足總一直有跟政府溝通，希望能在「隔離泡泡」下安排集訓，但預計在3月國際賽周才較大機會成事。

此外，港足U23在他上任前被爆出去年10月底參加U23亞洲盃外圍賽時醉酒生事的醜聞，11名球員包括有大港腳經驗的陳晉一，最終被罰禁止入選一年及部分追加罰款。安達臣被問此事時即嚴肅地稱：「作為代表香港隊是要保持專業，我們不會容忍球員在代表隊期間飲酒」。

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