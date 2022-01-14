網球丨佐高域再被澳洲當局取消簽證　勢無望澳網爭衛冕 (17:43)

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）今日發聲明表示：「政府運用權力，根據健康及良好治安理由，宣布取消佐高域現時持有的入境簽證，這是基於公眾利益的決定。」佐高域與律師團隊暫未回應事件，鑑於澳洲網球公開賽將於下周一正式展開，料他勢將無法參賽，並可能被驅逐出境。

未曾接種新冠疫苗的佐高域，本月5日飛抵澳洲墨爾本準備出戰澳網爭取衛冕。不過，這名塞爾維亞籍球星其後被澳洲當局以豁免接種入境證據不足為由，取消入境簽證並拘留在隔離酒店。雖然他及後上訴至當地聯邦巡迴法院，並獲裁決駁回政府取消簽證的決定。惟由於澳洲當局擁有最終決定權，最終移民部決定維持取消簽證。

根據澳洲移民法例，當局有權在取消簽證後，將佐高域驅逐出境，且可在未來3年禁止簽發澳洲簽證予對方。而暫未就事件回應的佐高域，仍有權向當地法院提出上訴，惟由於澳網將在下周一便會展開，勢令他無法在開鑼前獲准出戰，被迫放棄尋求衛冕。

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