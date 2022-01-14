英聯盃4強首回合丨阿仙奴10人苦戰守和利物浦　沙加再當失利罪人公開道歉 (17:13)

原定上周舉行的首回合，因紅軍爆疫順延一周。24分鐘，格列沙加在回防欲解圍時，誤向對方前鋒迪亞高祖達施展「穿心腿」，球證隨即拔出紅牌將其驅逐離場。利物浦及後雖擁有人數優勢，全場更獲得78%控球權，但17次埋門僅得1次命中目標，其中南野拓實完場前在空門情况下，離門10碼起腳竟高出。兩軍最終互交白卷，下周五凌晨次回合再度交鋒。

沙加今仗領得「入廠」後第5面紅牌，他賽後在社交網致歉，獲隊友拿卡錫迪、洛賀丁回應「與他同行」力撐。惟傷兵滿營的阿仙奴，在沙加領紅須停賽後雪上加霜。領隊阿迪達稱球隊賽前已多達10人缺陣，不肯定下周一凌晨對熱刺的大戰能否如期舉行，「我們嘗試依照計劃備戰，如中途發生其他事情，也只能接受」。

加歷查則認為，阿仙奴今季在多名新星冒起下表現讓人深刻，但陣中具備經驗的球員卻讓小將們大感失望，直指沙加作為兵工廠「老臣子」之一，已成球隊負擔，「他已不是年輕球員，他正讓阿仙奴在邁進的路上變得停滯不前。對於一名已為球隊上陣差不多250場的球員，已很難作改變，我認為兵工廠應把他放棄」。

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