東奧｜美治療師涉向選手提供禁藥　成羅臣科夫法案首例 (22:28)

美國傳媒報道，德州一名治療師Eric Lira周三被檢察官起訴，涉向東京奧運選手提供多種藥物，包括生長激素，違反《羅臣科夫法案》，是此法案於2020年訂明禁藥刑事法以來首例。Eric Lira表示，從中美洲取得涉案藥物，這批藥物標籤出錯，他未有發現下派發予在美國的運動員。尼日利亞隊女短跑選手奧卡貝亞去夏戰畢東奧100米跑初賽藥檢「肥佬」，停賽至今；她去年於德克薩斯理工大學畢業，美媒報道她曾與Eric Lira對話，但未知是否與案件有關。

《羅臣科夫法案》以俄羅斯禁藥實驗室前主管命名，他在2016年轉為「污點證人」，指控實驗室藥檢造假，世界反禁藥組織在2019年底宣布，禁止俄羅斯隊以國家隊名義參賽4年。

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