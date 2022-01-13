非洲盃｜兩度提早鳴笛完場　爭議球證曾涉受賄　突尼斯隊上訴求重賽 (18:44)

兩軍在這場非洲國家盃F組首戰上半場互交白卷，馬里隊於48分鐘射入12碼領前。77分鐘，突尼斯隊博得極刑但「宴客」，錯失扳平機會。85分鐘，施卡斯維吹完場，其後得悉擺烏龍決定續戰。87分鐘，馬里隊前鋒艾比拉爾托尼犯規直接領紅，視像裁判（VAR）介入及要求施卡斯維到場邊看重播遭拒絕，並在89分鐘43秒鳴笛完場，令突軍職球員極為不滿，其間曾搖動施卡斯維雙臂和指着他的手表投訴，但最終不得要領。

40分鐘後，正當馬里隊主帥馬加素巴出席記者會期間，兩軍突被要求返回球場完成最後3分鐘比賽，但據報突尼斯隊以球員已完成冰浴為由拒絕，於是維持輸0：1。據beIN SPORTS報道，教練基巴亞已要求重賽，他說：「球證先後在85和89分鐘吹完場，比賽理應補時7至8分鐘，而且當時第四旁證已準備舉起補時板。球證的決定實在令人費解，我的執教生涯相當長，從沒見過發生這樣的事情。」

施卡斯維的執法信譽並不光彩，在2018年的一場非洲聯賽冠軍盃受賄罪成，被非洲足協判罰停止執法，但兩個月後復職。他其後執法兩場2018年世界盃決賽周比賽，分別是比利時隊對巴拿馬隊，以及波蘭隊對日本隊。

同組的毛里塔尼亞隊與岡比亞隊，賽前亦發生「蝦碌」事件，大會兩度播錯毛里塔尼亞國歌，最後眾國腳被要求清唱，之後才展開比賽。

其他報道：英聯盃｜魯迪格奠勝為車路士淘汰熱刺 名宿促盡快留人 杜曹有信心續約

其他報道：澳網｜佐高域風波致抽籤一度押後 衛冕首擊勢鬥同胞 拉度簡露遇史堤芬絲

其他報道：廠兵誓破宿命止頹 4強爭響頭炮 征殘陣利物浦秤先

其他報道：赴沙特踢西超盃 魯爾加西亞批錢作怪