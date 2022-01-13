英聯盃｜魯迪格奠勝為車路士淘汰熱刺　名宿促盡快留人　杜曹有信心續約 (16:28)

首回合負0：2的熱刺此役強陣作賽，惟教練干地決定以高連尼代替洛里斯把關，但這名意大利籍門將卻成出局罪人。15分鐘，車路士中場美臣蒙特開角球，高連尼出迎解圍「打空氣」，被魯迪格頂入奠勝球。熱刺其後在視像裁判（VAR）介入下，兩度不獲判12碼，箭頭哈利卡尼亦因越位在先而入球無效，兩回合共吞3蛋「畢業」。

魯迪格賽後成為焦點，事關這名德國國腳今季在新合約談判上，一直與車路士陷入拉鋸，並傳言皇家馬德里、拜仁慕尼黑和巴黎聖日耳門已加入追獵。車路士名宿艾殊利高爾認為會方須留住魯迪格，「他表現出色，你不能失去這個頂級球員。我覺得他是全能的，既可協助進攻，亦能策動攻勢，從不在單對單情况下落敗。他是一個真正的領袖」。

另一英格蘭隊名宿列納雖認同高爾的看法，但指魯迪格上半場在禁區外剷跌熱刺中場賀積查治中防守差劣，獲VAR介入才不被判極刑，否則車路士已付出代價。

車路士領隊杜曹則有信心魯迪格將會留隊，「每個人都知道這件事有很多如果，讓我們一起等待最後結果吧！會方已向他的新合約有很多的提議，他是車路士球員，我想他很了解這一點。」

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