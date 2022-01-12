轉會丨紐卡素勢簽基斯活特添火力　古天奴穿維拉23號球衣 (20:44)

紐卡素早前已從馬德里體育會簽入右閘捷比亞，今晨據報因鋒將哥林威爾遜證實因傷長唞，勢收購般尼的基斯活特作填補，而兩軍也已同意這次交易。活特於2017年由列斯聯轉會般尼，迄今165次入53球，但今季披甲21次只有3球進帳。紐卡素去年10月有沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）財團入主，惟成績未見起色，現於英超排倒數第2，與少踢兩場的尾三球隊般尼同分，多明晨作客韋斯咸的包尾球隊諾域治1分。

由謝拉特執教的阿士東維拉方面，落實回歸英超的翼鋒菲臘比古天奴將穿23號球衣，另據報維拉已同意出價2500萬鎊簽入愛華頓左閘盧卡斯迪治尼，並垂青韋斯咸門將戴倫蘭杜夫，以及突與今夏約滿馬體會的鋒將蘇亞雷斯拉上關係。此外，熱刺領隊干地雖稱本月難添新兵，卻傳出今夏會擴軍，計劃羅致被曼聯冷落的中場連格，而「紅魔」據報已拒絕副選門將甸恩軒達臣的離隊要求。

另外，上周易主的修咸頓，今晨在新班主塞爾維亞籍富翁蘇拉克首次入場觀戰下，以4：1大勝客軍賓福特，賽後20戰得24分升上第11位。

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