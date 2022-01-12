非洲國家盃︱埃及首戰負尼日利亞　沙拿被轟一無是處像隱形 (19:29)

效力李斯特城的前鋒伊恩拿祖，此役於30分鐘在禁區內，接應中場阿里布傳中控定後，起左腳勁射破網，令尼日利亞隊旗開得勝。29歲的沙拿此役35次觸球，只有4次於禁區內，並只有1次射門，兩次盤扭只成功1次，除被網民諷刺「沒有利物浦陣容，他看來一無是處」外，更有稱他表現似隱形，「人們總是無緣無故地誹謗他，他今天甚至缺陣了」。另外，沙拿賽後被拍攝到手搭敵軍1名職員肩膀一起合照後，垂頭喪氣步回球員通道。

埃及隊的葡萄牙籍名帥昆洛斯說：「己隊上半場的表現非常差，球員像未進入球場似的。」尼日利亞隊暫代主帥伊古禾恩則說：「我們今次是牢記三件事：勝利、保持控球和切斷沙拿的供應。我們尊重每支參加非洲國家盃的球隊，每仗都是決賽。若你毫無計劃下作賽，便會獲得震驚賽果。」同組的蘇丹隊藉門將艾連尼末段救出12碼，以0：0逼和畿內亞比紹隊，後者下場將對埃及隊，蘇丹隊與尼日利亞隊交鋒。

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