體操︱日本「全能王」內村航平宣布退役 近年肩傷困擾 東奧失手留憾 (18:44)

內村航平生於福岡縣北九州市，是日本體操史上最成功的運動員，他今日透過經理人公司宣布退役，個人暫未發表感言，將於本周五開記者會。內村連續出戰4屆奧運，奪得3金4銀共7面獎牌，包括2012倫敦奧運及2016里約熱內盧奧運體操男子全能金牌，當年創下44年來首名男子選手在全能項目成功衛冕的紀錄，而他自2009年起到2015年的世界賽在全能項目達成6連冠，紀錄至今仍無人能破。

然而，內村自里約奧運後其雙肩一直受到傷患困擾，但為在主場出戰東奧堅持訓練和參賽，曾說過「若不是東京奧運，我不會繼續」，最終放棄爭取全能3連霸，只出戰單槓項目，但在預賽時從槓上失手落地出局，在東京奧運場上鎩羽而歸，生涯尾聲未能劃下圓滿句號。內村去年10月在家鄉北九州參加個人最後一屆世界賽，在單槓只得第6名，當時賽後已曾被傳媒問及退役問題。

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