足總盃︱C朗缺陣無礙曼聯險勝維拉晉級 拉舒福特門前失機陷入球荒 (17:43)

曼聯今仗收起有輕傷的C朗、隊長哈利馬古尼及查頓辛祖，中堅域陀連迪路夫確診後病癒復出，面對將於6日內要兩次交手的阿士東維拉，前利物浦隊長謝拉特首以維拉領隊身分踏入奧脫福球場時，隨即被紅魔球迷報以噓聲「歡迎」。曼聯於開賽8分鐘由麥湯米尼接應費特右路傳中頭槌先開紀錄。維拉落後隨即反撲，前鋒奧尼屈堅斯乘連迪路夫後場控球失誤，截得皮球後殺入禁區起腳但中楣彈出，換邊後客軍繼續狂攻，但丹尼艾格斯門前頭槌及奧尼屈堅斯的補射，兩次破網均分別因隊友犯規及越位，被視像裁判（VAR）判詐糊，加上再有門將迪基亞連番撲救，令紅魔逃過一劫，驚險地保持1球勝果完場，晉身下月初的第4圈將續在主場鬥英冠球隊米杜士堡。

蘭歷克接掌後4場勝仗中，有3仗均是小勝1：0，他賽後表示，在上仗聯賽主場不敵狼隊後，麾下今仗總算用表現做出回應，但承認仍然有很大的改善空間，「要說今場踢得完美是絕對沒有人會相信，我們仍然有很多地方需要進步，但能夠再次不失球是非常重要，賽果亦不錯，球員要踢得更自信和團結一致」。不過，今仗正選的拉舒福特，下半場在對方擋出隊友格連活特的射門不遠後，在門前竟「遊魂」未有衝前補射破網。這名24歲英格蘭隊前鋒上個入球已是去年10月底，陷入逾兩個月的入球荒，蘭歷克也對此感費解，「老實說我也不知道為何會這樣，他在訓練非常努力，這也是為何他會出任今場正選」。

曼聯緊接將於下周日在英超作客再鬥維拉，維拉已連續6季無緣足總盃第4圈，謝拉特對出局感沮喪，期望下周回到維拉公園球場再對壘時報仇。他又笑言是日奧脫福球場「挺寧靜」，紅魔球迷的噓聲對他只是「毛毛雨」，「我去過更多比這裏更熱鬧的球場」。維拉繼借入菲臘比古天奴後，據報已跟愛華頓左閘盧卡斯迪治尼談妥個人條款，轉會費達2500萬鎊（約2.65億港元），或在日內接受體測。謝拉特未有正面回應迪治尼的轉會傳聞，但承認球隊本月正努力增兵加強實力。而古天奴已完成體測，目前正在法國待批工作證，仍有機會趕及對曼聯上陣。

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