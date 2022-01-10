NBA｜基利湯臣相隔941日復出　助勇士贏波兼締兩里程碑（附精華） (18:13)

基利湯臣於2018/19年球季的NBA總決賽鬥多倫多速龍的第6戰，於一次快攻入樽不成落地後左膝十字韌帶撕裂，養傷超過一年。由2011年出道後一直效力勇士的他，獲會方在其養傷時續下一紙5年總值1.9億美元（約14.8億港元）超級頂薪合約。惟翌年9月復操不久，卻意外地於練習時觸傷右膝阿基里斯腱，再次需要開刀動手術治理，自此一直養傷至今。

今早基利湯臣終於相隔941日後正式重返賽場，以正選姿態上陣20分鐘「小試牛刀」，與「咖喱仔」史堤芬居里再組「浪花兄弟」，他全場17投8中，包括射入3記三分球，攻入17分，助勇士於主場以96︰82擊敗騎士，重返勝軌兼再登西岸榜首。而他是役亦寫下兩項里程碑，包括生涯總得分突破1.2萬分，以及生涯總三分入球數達1,800球，成為聯盟史上第2快達此紀錄球員，僅次隊友「咖喱仔」。

錯過兩年半的球員生涯黃金期，如今已年屆31歲的湯臣，坦言自己捱過了漫長的艱難日子︰「我要為自己感到自豪，這段日子真的很不容易。復出這一天對我而言是非常特別的，是令人難忘的日子，尤其是球迷們的熱情和支持。」而他亦不諱言目前球隊有力重返爭標行列，對球隊的前景審慎樂觀。

對於湯臣的復出，籃壇各界均公開道賀，除了一眾隊友於賽前抵埗時齊穿上湯臣的11號戰衣致意外，不少名宿及敵軍主將亦表支持，其中昔日在勇士並肩奪冠的布魯克林籃網球星杜蘭特表示︰「我為他的復出感到興奮，這是大日子，尤其對於勇士球迷而言。過去我一直有和他保持聯絡，我總能在他回覆我的訊息中感受到那份希望重返球場的熱情。」

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