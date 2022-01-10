意甲｜祖雲7分鐘入3球反勝羅馬　基艾沙疑重創恐缺席世盃外（附精華） (19:16)

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主場出擊的羅馬是役有剛加盟的阿仙奴借將美蘭尼爾斯正選上陣，連同後衛史摩寧及射手譚美阿巴謙，3名英格蘭籍球員同時上陣是意甲有記錄以來首次。「首都狼」憑阿巴謙開賽11分鐘建功開紀錄，祖雲達斯7分鐘後雖憑保羅戴巴拿的入球追平，但羅馬分別憑米希達利恩及羅倫素柏歷堅尼建功再次領先。然而70分鐘起「斑馬兵」在7分鐘內扭轉形勢，先有中場文路爾盧卡迪利頭槌破網，加上古路施夫斯基秒射得手，以及後衛迪施基利奧自2017年11月再於意甲建功，即使後衛馬菲斯迪歷特其後領紅被逐，最終仍戲劇地以4：3反勝有柏歷堅尼末段極刑「宴客」的羅馬。

祖雲達斯賽後21戰得38分，以6分領先少踢兩場的費倫天拿名列第5，距同日大勝烏甸尼斯暫列第4的阿特蘭大只餘3分差距。然而翼鋒費達歷高基艾沙今仗與美蘭尼爾斯爭球期間扭傷，上陣僅24分鐘便退下火線。這名意大利國腳今日（10日）撐着拐杖前往球會基地檢查傷勢，部分意大利傳媒則引述專家意見，指基艾沙或傷及其前十字韌帶，除很大機會缺席周四的意超盃決賽外，今年3月展開的世界盃外圍賽附加賽亦恐難以上陣。而羅馬主帥摩連奴則狠批麾下示弱，以致在70分鐘前的優勢一瞬間化為烏有。

至於榜首的國際米蘭同日主場出擊，憑後衛巴斯東尼及中場史堅尼亞各建一功，以2：1險勝有恩莫比尼一度扳平的拉素。適逢前東家拉素創會122周年，國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基承認百感交集，「大家都知道拉素和我密不可分，這場賽事意義重大。但我現在效力國際米蘭，眼前只會專注為球隊爭勝」。同日主場不敵史柏斯亞的熱拿亞，則證實曾感染新冠病毒的主帥舒夫真高檢測再次陽性。這名45歲烏克蘭隊前帥戰績欠佳，有傳或最快在本月中下台。

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