英足盃｜阿仙奴相隔4年再遭森林淘汰　阿迪達道歉　為麾下表現「失望」 (16:38)

阿仙奴此役有中場格列沙加，以及本月料被外借的前鋒巴洛根確診新冠病毒缺陣，後衛加比爾馬加希斯停賽，右閘富安健洋及中場伊美路維有傷，並有奧巴美揚及湯馬士柏迪等4名中前場球員，因出戰非洲國家盃避戰，令此役需由18歲的柏天奴首次擔正坐鎮中場，並改以尼基迪亞掛帥，伙拍另一鋒將加比爾馬天尼利等全場共交出11次攻門，卻無一中框，更於83分鐘被諾定咸森林鋒將加比賓射入奠勝球，繼2018年後再次將阿仙奴踢出局。

阿迪達說：「我們表現欠佳，未達正常水平，必須向大家道歉。我們應渴求勝利。我真的很失望，事關這是一個與隊史有非常緊密關係的賽事。」尼基迪亞與隊友守將洛賀丁和薛迪索拉斯賽後飽受抨擊，其中前者被球會名宿伊恩胡禮直斥「非常糟糕」。

阿仙奴今仗為響呼籲關注倫敦持刀犯案事件，特別穿上白衫白褲比賽，卻被曼聯名宿堅尼稱是「皇家馬德里業餘隊」，以及個性軟弱。

英超「四哥」阿仙奴將大戰連場，先於周四與主隊利物浦踢聯賽盃4強首回合，接着是聯賽作客大戰宿敵熱刺及聯賽盃4強次回合迎戰「紅軍」。

另外，足總盃第4圈已抽籤（見下表），利物浦、曼城及車路士均抽得好籤，只需對次級聯賽球隊，英超對決戲碼則有熱刺對白禮頓、狼隊對諾域治及愛華頓對賓福特。

部分英足盃第4圈戲碼︰

利物浦vs.卡迪夫城

曼城vs.富咸

車路士vs.普利茅夫

諾定咸森林vs.李斯特城

愛華頓vs.賓福特

熱刺vs.白禮頓

狼隊vs.諾域治

京達米士特vs.韋斯咸

修咸頓vs.高雲地利

曼聯/維拉vs.米杜士堡

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