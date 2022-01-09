LGBT｜澳職球員出櫃兩個月飽受歧視　促社交網平台監管仇恨言論 (21:37)

22歲的約舒亞卡華路昨日在澳職隨隊作客墨爾本勝利，戰至54分鐘後備入替，球隊終以1：1賽和對手。他今早在社交網表示，不會假裝聽不到昨晚的同性戀歧視言論，又表示直至2022年仍遇到這些問題，失望程度難以言喻，亦不能接受。

卡華路去年10月公開為同性戀，是全球男子頂級職業足球聯賽首個出櫃的現役球員。他表示不會為公開性取向道歉，又希望同樣被歧視的同性戀年輕人，要繼續昂首追夢。他最後亦促請社交平台Instagram監管仇恨言論，以免令兒童受到傷害。

阿德萊德聯譴責歧視者，並以卡華路的勇氣感到自豪。墨爾本勝利會方則表示，將就歧視言論展開調查，又強調球會支持球圈多元發展。澳職賽會亦表示對卡華路所承受的感到震驚，重申澳洲足球界出現歧視，會與相關方面合作調查。

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