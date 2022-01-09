英超丨C朗恐回巢曼聯災難終結　與經理人開危機會議傳今夏離隊 (19:43)

曼聯上周初在英超主場不敵狼隊，錄得上半季聯賽第6場敗仗，暫排第7，落後多踢1場的「四哥」的阿仙奴4分，更被榜首曼城拋離22分，與C朗回歸的期許有很大落差。據《太陽報》報道，36歲的C朗已與佐治文迪斯開危機會議，商討自己的未來去向，消息又稱「C朗非常關心曼聯發生的一切,球隊受到很多批評，他亦知自己是領袖之一，深感壓力。他非常渴望返回曼聯取得成功，但也開始意識到，以目前人腳是不易贏得冠軍」。據報他又聲言「不排除任何可能性」，這已被解讀為今夏會第二度離隊。

C朗據報談及未能適應蘭歷克的戰術，惟該名好用4-2-2-2陣式的德籍名帥其後稱，他願意改踢3後衛，條件是「3個被起用的中堅均在狀態」。華拉尼、域陀連迪路夫及菲爾鍾斯，可在香港時間周二凌晨的英格蘭足總盃第3圈迎戰阿士東維拉候命，哈利馬古尼仍因傷上陣成疑，艾歷拜利則正代表科特迪瓦隊出席非洲國家盃。

馬古尼稱為曼聯近况心痛，他說：「我們令球迷失望，己隊是上季英超亞軍，今季人腳更勝上季，所以我們必須展示正確的態度。我是隊長，我因表現欠佳受抨擊是對的。我們必須團結起來，重返勝軌。」前鋒拉舒福特則回應被指在曼聯不快樂道：「我們為被質疑對球會不夠忠誠而遺憾。我懷着無盡的敬意，期待在團隊的帶領下，能發揮得更好。我沒有生悶氣，我沒有不高興。」

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