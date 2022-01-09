網球｜克服腳傷及染疫打擊　拿度復出即闖澳網熱身賽決賽 (12:24)

拿度昨晚於墨爾本夏季系列賽男單4強，以盤數6：4、7：5輕取22歲芬蘭籍球手Emil Ruusuvuori，今午於決賽轉戰24歲美籍球手Maxime Cressy。他去年飽受腳傷困擾，未有參戰去年的美國公開賽，去年聖誕期間又新冠病毒檢測陽性，幾乎錯過在澳洲公開賽爭奪今季首項大滿貫。如今趕及復出，又在熱身賽打入決賽，這名西班牙籍名將說：「無法比賽5個月，這是很重要的復出一仗，但我仍有很多方面要改善，只能循序漸進，希望盡快重拾100%狀態。」

澳網本月17日開鑼，世界一哥佐高域仍因醫療豁免爭議未確實能否參賽，但昨日證明上月一度染疫，待法庭確認是否符合豁免條件。若佐高域能夠出賽，將是拿度的最大爭標對手。

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