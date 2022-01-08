英超｜普巴料再休養一個月　孫興慜傷足踝待2月復出 (22:42)

蘭歷克表示，上周獲告知普巴仍至休養3至4周，他至今仍未曾與球隊一同訓練，即使獲醫療團隊准許復操，亦不代表有足夠狀態復出作戰，甚至可能要多數周訓練才能為一隊比賽。英媒近日傳出普巴接受周薪50萬鎊條件續約，但其發言人否認獲紅魔任何報價，強調這名法國隊中場目前只會專注養傷。28歲的普巴去年11月隨法國隊操練時受傷，今季只曾上陣13場。

另一英超隊熱刺明晚（9日）於英格蘭足總盃第3圈迎戰英甲球隊摩甘比，領隊干地賽前證實，韓國隊前鋒孫興慜因上仗英格蘭聯賽盃4強不敵車路士時腳踝受傷，在月底國際賽周前都無法復操。據報他至少要缺陣一個月，勢無緣月底兩鬥車路士，以及聯賽對李斯特城及阿仙奴等連場硬仗。

問到現屬自由身的基斯甸艾歷臣會否重返熱刺，干地僅回應「足球的大門永遠為他打開」。另英媒報道，皇家馬德里32歲翼鋒加里夫巴利若在3月底未能助威爾斯隊在世界盃附加賽晉級，這名熱刺舊將或會於完季後宣布掛靴。

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