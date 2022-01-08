西甲｜碧基反擊年薪2.48億報道　公開糧單證半年人工2055萬 (19:30)

TV3昨日在節目中稱，巴塞隊長碧基、布斯基斯及佐迪艾巴，是收入最高的巴塞球員，更稱碧基年薪達2800萬歐元。不過，碧基隨即在社交網上載糧單截圖，表示最新一期收到的人工為2,328,884.39歐元，又寫道「這是我在（去年）12月30日收到的一半薪金；希望你們多尊重自己」。巴塞亦發聲明反擊，表示電視台所披露的金額失實，又批評該台侵犯球員私隠。

巴塞慣常於每年6月及12月向球員出糧，去年因財困要求球員減薪，當時碧基表示會與球會共度時艱。

其他報道：FIFA｜年度最佳三強出爐 羅拔仔求「冧莊」再鬥美斯

其他報道：英足盃｜哥迪奧拿染疫無阻曼城闖第4圈 班捷文文迪還押逾百天終准保釋

其他報道：傑運｜公眾投票今展開 東奧殘奧多名獎牌功臣候選（附連結）