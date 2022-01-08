西甲｜碧基反擊年薪2.48億報道　公開糧單證半年人工2055萬 (19:30)

加泰隆尼亞電視台TV3昨日（7日）報道，後衛碧基是巴塞隆拿最高薪球員，這名隊長今晨在社交網上載糧單，表示半年收入只有233萬歐元（約2055萬港元），與電視台所指年薪2800萬歐元（約2.48億港元）相距甚遠。
TV3昨日在節目中稱，巴塞隊長碧基、布斯基斯及佐迪艾巴，是收入最高的巴塞球員，更稱碧基年薪達2800萬歐元。不過，碧基隨即在社交網上載糧單截圖，表示最新一期收到的人工為2,328,884.39歐元，又寫道「這是我在（去年）12月30日收到的一半薪金；希望你們多尊重自己」。巴塞亦發聲明反擊，表示電視台所披露的金額失實，又批評該台侵犯球員私隠。
巴塞慣常於每年6月及12月向球員出糧，去年因財困要求球員減薪，當時碧基表示會與球會共度時艱。
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Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022