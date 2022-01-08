FIFA｜年度最佳三強出爐　羅拔仔求「冧莊」再鬥美斯 (18:01)

拜仁今晨於德甲先憑羅拔仔在18分鐘建功，但戰至27分鐘便在4分鐘內連失兩球，下半場極力反撲未見成效，終以1：2主場吞敗，新年首擊失利。拜仁今仗有甘美治染疫後兩個月來首次復出，但仍有門將紐亞等多名主力因日前檢測陽性而缺陣，主帥拿高斯文需徵召多名年輕球員，包括僅16歲又15天的保羅華拿（Paul Wanner）下半場入替，打破隊史最年輕德甲上陣紀錄。拜仁仍以18戰43分高踞榜首，領先明晨上場的多蒙特9分。

而33歲的羅拔仔在今晨公布的FIFA年度男足球員最佳三強榜上有名，同樣走到最後階段的還有巴黎聖日耳門球星美斯及利物浦前線主力穆罕默德沙拿。羅拔仔於2020年度頒獎禮，力壓基斯坦奴朗拿度及美斯首度當選，但去年12月失落金球獎，當時七奪金球獎的美斯則有望再贏球壇一大殊榮。

其他報道：英足盃｜哥迪奧拿染疫無阻曼城闖第4圈 班捷文文迪還押逾百天終准保釋

其他報道：傑運｜公眾投票今展開 東奧殘奧多名獎牌功臣候選（附連結）

其他報道：皇馬迎華倫爭返勝軌 雲尼斯奧斯病癒候命

其他報道：伊巴謙遭羅馬迷種族歧視 被嘲吉卜賽人 摩連奴介入勸阻