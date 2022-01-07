轉會︱紐卡素財團入主後首簽 捷比亞重返英超 再與艾迪賀維共事 (16:54)

捷比亞為般尼及熱刺征戰英超共5季，2019年夏天轉戰西甲加盟馬德里體育會，上季在西甲上陣28場交出6次助攻，協助取得西甲冠軍，亦是英格蘭隊去夏歐洲國家盃亞軍成員之一，在決賽正選上陣，還在世界盃外圍賽曾任國家隊隊長。不過，他於2020年12月曾因違反賭博條例，被英足總重罰全球停賽10周及罰款7萬鎊（約73萬港元）。

這名英格蘭國腳近年一直盛傳有意重返英超，在2011/12年球季在英冠曾跟當年執教般尼的艾迪賀維共事，他在紐卡素官網上表示，能夠再次跟艾迪賀維合作是其一考慮因素，「我知道球隊仍有很多工作要做，但我很了解英超聯賽的要求，亦知道現時球隊有不少出色球員，我急不及待以紐卡素球員身分走入聖占士公園球場」。艾迪賀維表示，當知道有機會簽入捷比亞時，即豪不猶豫提出羅致。

紐卡素今季英超19戰僅11分排19位，深陷降班漩渦，這支新晉英超豪門料本月會繼續增兵，據報目標除了前英超兵艾朗藍斯，還有意向巴塞隆拿借用中堅烏姆迪迪。

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