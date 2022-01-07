轉會︱紐卡素財團入主後首簽 捷比亞重返英超 再與艾迪賀維共事 (16:54)

紐卡素今日（7日）落實，從馬德里體育會簽入31歲英格蘭右閘捷比亞，簽約2年半，將穿上15號球衣，據報轉會費1200萬鎊（約1.27億港元）再附加獎金條款，亦是這支新晉英超豪門在沙地財團入主及領隊艾迪賀維上任後首宗轉會。
捷比亞為般尼及熱刺征戰英超共5季，2019年夏天轉戰西甲加盟馬德里體育會，上季在西甲上陣28場交出6次助攻，協助取得西甲冠軍，亦是英格蘭隊去夏歐洲國家盃亞軍成員之一，在決賽正選上陣，還在世界盃外圍賽曾任國家隊隊長。不過，他於2020年12月曾因違反賭博條例，被英足總重罰全球停賽10周及罰款7萬鎊（約73萬港元）。
這名英格蘭國腳近年一直盛傳有意重返英超，在2011/12年球季在英冠曾跟當年執教般尼的艾迪賀維共事，他在紐卡素官網上表示，能夠再次跟艾迪賀維合作是其一考慮因素，「我知道球隊仍有很多工作要做，但我很了解英超聯賽的要求，亦知道現時球隊有不少出色球員，我急不及待以紐卡素球員身分走入聖占士公園球場」。艾迪賀維表示，當知道有機會簽入捷比亞時，即豪不猶豫提出羅致。
紐卡素今季英超19戰僅11分排19位，深陷降班漩渦，這支新晉英超豪門料本月會繼續增兵，據報目標除了前英超兵艾朗藍斯，還有意向巴塞隆拿借用中堅烏姆迪迪。
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