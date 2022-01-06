疫情︱足總宣布未來兩周9場職業賽事延期 FTC及傑志中心暫停開放 (21:04)

隨着港府明日（7日）起收緊社交距離措施，至本月20日未來兩周暫停開放康文署轄下文康設施，香港足球總會今日宣布期間9場職業賽事延期，是近3季第4次停擺；將軍澳足球訓練中心及賽馬會傑志中心同樣要暫停開放；另邊廂原定周六在新都城中心舉行的2021年度香港傑出運動員選舉公眾投票記者會活動亦要取消，有關候選運動員名單及資訊將另行發放。
香港足、籃、劍擊及羽毛球總會先後表示未來14天期間舉行的比賽將會延期或取消，包括全港羽毛球錦標賽高級組4強。其中足總宣布原定未來兩周舉行的4場港超及5場菁英盃，以及足總盃初級組、青年、女足、5人足球等14項聯賽及活動均要延期，5人足球地域培訓計劃及初級足球教練培訓工作坊將要取消。
除了將軍澳足球訓練中心，傑志中心今午5時起暫停開放兩周，傑志足球學院期間所有訓練、班際賽事及活動將會取消。8隊港超今日完成封場前最後一課操練後，將再次面對無場訓練的困境。理文主教練陳曉明昨晚在理文閉門對晉峰賽後慨嘆，港超球隊已連續3年經歷「不完整」球季，期望當局及足總可為球會作出特別訓練安排，「希望停賽不停操，例如容許球隊在『隔離氣泡』內訓練，否則復賽時只會再次影響球員狀態和健康」。足總表示，會密切留意本港疫情發展及康文署場地開放安排，如有最新消息將盡快公布。
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