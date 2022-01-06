賽車｜去年疫下隔離42日僅戰畢澳門大賽　歐陽若曦認今年出賽心態保守 (19:32)

歐陽若曦去年於澳門格蘭披治大賽車中，首回合戰車撞牆嚴重損毁，但在車隊漏夜修復下，趕及翌日出賽兼奇蹟封王。他憶述當日出車前10至20秒才能確定出賽，「激動並非只因奪冠，現在出外比賽有很多壓力，不知能否如常飛抵比賽地點，要在賽前數月計劃很多，例如簽證、行程安排等，加上很多的犧牲，因此該次賽後真的忍不住眼泛淚光」。

歐陽若曦戰罷澳門大賽車後原計劃率領車隊遠征南非耐力賽，惟抵埗後賽事因新冠變種Omicron宣告取消滯留當地，返港後又再經歷21日檢疫。他笑言連同在澳門隔離的21天，去年出外比賽的72日旅程中，有42日是在隔離。對於新一年計劃，他認為疫情令很多計劃未必能如願，因此出外作賽心態較為保守，「平常一年跑10至20個賽事，去年只跑了一個賽事，我們並非簡單的話想跑便跑，每次回來又要隔離，很多事情需要考量」。

而去年在GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽職業及業餘組別（Pro-Am）車隊及車手總冠軍的許建德，去年共經歷56日隔離，遭歐陽若曦戲稱「隔離冠軍」。他表示去年受疫情影響缺席所有賽前測試，以及於意大利蒙札舉行的首站賽事，但從隊友於電話中一句「We need you（我們需要你）」中，感受到車隊多年累積的默契，並將勝利歸功於團隊信任。

談及今年計劃，許建德笑稱「去到比賽已是奇蹟」，指自己已跟車隊簽下新合約，但是否續戰需視乎疫情發展及隔離安排，「我有兩個小朋友，其實對他們而言都很吃力，很難每次跟他們解釋為何要離開」。他又稱，長遠目標冀在2024年前，亮相勒芒24小時耐力賽。

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