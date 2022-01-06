英聯盃｜車路士挫熱刺拔頭籌　盧卡古復出獲讚　夏維斯勇戰斷指 (16:56)

車路士賽前有守將堤亞高施華及中場尼高路簡迪確診新冠病毒，無緣披甲，令缺陣球員增至8人，但球隊仍控制大局，僅5分鐘便因熱刺後衛坦根加後場傳「醫院波」，被馬高斯阿朗素截獲後，直線傳予夏維斯射門省中對方球員入網，而這名德國國腳入球後落地時手指骨折，下半場被迫退下火線。34分鐘，坦根加頭槌解圍彈中後防隊友賓戴維斯擺烏龍，終令熱刺以兩球敗走。

盧卡古今仗觸球26次，3次攻門兩次中龍，賽後獲杜曹稱讚：「他的表現令我高興。他很強壯，樂於參與和幫助防守。在向我們剖白過後，他的心情放鬆了，能在壓力下比賽。」對於夏維斯的傷勢，杜曹則感同身受：「傷勢看來很可怕，不斷腫脹的，我們不得不將他調離場。」另一令杜曹遺憾的是麾下未能取得更多入球，「尤其是下半場，我們很有機會多入兩球。現在尚有90分鐘才可到溫布萊踢決賽」。

干地則說：「開賽後，車路士的表現便勝過己隊。他們是當今其中一支最優秀的球隊，這是我們難以相比的。」他又強調球隊必須保持謙卑、耐性和努力工作，「熱刺這些年的實力急走下坡，一個轉會窗不能改變事實。現在要做的是為一個好的英超排名奮戰」。

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