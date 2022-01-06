轉會丨皇馬傳棄魯迪格預簽麥巴比　捷比亞抵英體測勢投紐卡素 (15:11)

將於季尾約滿車路士的魯迪格，已拒絕會方提升周薪至14萬鎊（約148萬港元）的新合約，令他盛傳今夏將自由轉投皇馬，惟後者未能接受這名28歲德國國腳的周薪20萬鎊要求，以及「銀河艦隊」亦滿意一對中堅阿拉巴及艾達米列達奧的表現，所以已放棄這次斟介行動，惟魯迪格仍受拜仁慕尼黑、祖雲達斯及PSG等歐洲大球會垂青。此外，他的後防隊友安達斯基斯坦臣據報已與巴塞隆拿扯上關係。

另外，麥巴比於6月約滿PSG後可自由轉會，意大利籍著名球員經理人白蘭基尼稱，皇馬為防今夏被奪走心頭好，願提早擲5000萬鎊買入該名法國國腳。

馬德里體育會右閘捷比亞則據報未有隨隊操練，昨晚更被拍到乘私人飛機抵達英國，準備到紐卡素基地準備體測，料準備以1200萬鎊（約1.3億港元）的轉會費，再加300萬鎊（約3166萬港元）浮動條款，過檔英超護級球隊紐卡素，一旦落實轉會，將是他自2019年夏天離開熱刺後再戰英超，料其周薪10萬鎊（約106萬港元）將是「喜鵲」隊內最高。

至於日前勇挫曼聯的狼隊已完成本月第一簽，與瑞士球會草蜢的26歲日本隊中場川邊駿簽約3年半，但亦立即將他借回草蜢半季。另外，阿仙奴中場美蘭尼爾斯，勢被轉借至羅馬。

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