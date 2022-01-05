疫情｜美斯檢測陰性征里昂勢復出　意甲19隊爆疫賽會拒延期 (20:33)

其他報道：疫情｜費倫托利斯亮相魯營後與柏迪染疫 拜仁添兩人檢測陽性共6將隔離

PSG昨晨在法國足總盃作客瓦納前，證實共有4名球員染疫，包括季前來投的阿根廷隊球星美斯，同樣染疫的還有沙治奧列高、祖安巴尼特及19歲中場Nathan Bitumazala。阿根廷傳媒今日（5日）報道，34歲的美斯在最新一輪檢測陰性，獲准離開阿根廷返回巴黎。PSG下周一在聯賽作客里昂，這名阿根廷國腳屆時勢復出掛帥。

而意甲明晚展開踏入2022年首輪賽事，但列強飽受新冠疫情影響,多達19隊爆疫，至少75名球員檢測陽性。多達9人染疫的沙蘭力坦拿遭衛生部門勒令全軍隔離，香港時間周五（7日）凌晨迎戰威尼斯申請延期。維羅納、烏甸尼斯及AC米蘭均新增個案，令意甲只餘拉素未「失守」。據意大利安莎社報道，意甲賽會無意押後未來兩輪賽事，而下周四上演的意大利超級盃亦將如期上演。

德甲亦受疫情波及，拜仁慕尼黑、多蒙特、哈化柏林、RB萊比錫及賀芬咸均有球員「中招」，拜仁4日內有9名球員檢測陽性，包括法國隊中場哥倫天杜利素，據報周六（8日）迎戰慕遜加擬申請延期。西甲方面，繼巴塞隆拿新兵費倫托利斯染疫後，日前與對方亮相魯營球場的球會會長拿樸達亦確診，副會長尤斯迪為安全計，包括明晨（6日）西班牙盃等兩仗將不會入場觀戰。

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