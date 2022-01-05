英聯盃丨車路士4強大戰熱刺　球迷促盧卡古「用表現說話」 (22:45)

車路士vs.熱刺 香港開電視77台、有線601、661台 周四凌晨03：45直播

在盧卡古的道歉片段中，他向車路士董事局、領隊杜曹、隊友和球迷等受影響的人致歉，並承諾「為了重拾你們的信任，我會在訓練場上盡我最大的努力，以及努力確保球隊勝出」，卻惹來球迷在社交網站留言質疑：「在球場上用表現說話，而不是在鏡頭前抱歉」。

盧卡古在片中又提及「（該次受訪）的時機錯了」，又惹來以下狠批，「所以，應該是什麼時候不尊重我們呢？」亦有網民堅稱「這次道歉是虛假的，令人尷尬的，也許試圖重新建立一些未來的轉會價值？」有曼聯球迷亦來摻一腳，「他在片段中看起來快要笑出來」。曼城擁躉則直言他「言不由衷」，並有指「他採用了經典的YouTube道歉視頻格式」。

盧卡古盛傳在香港時間周四凌晨復出迎戰熱刺，而因染疫缺陣6場的鋒將迪姆華拿料先列後備。這名德國國腳上次為「藍戰士」建功是約1個月前，在歐聯作客打和辛尼特3：3中梅開二度，並為盧卡古獻助攻。

其他報道：疫情｜本地體壇再陷停擺 足籃周五起停賽兩周 劍擊分齡賽取消

其他報道：疫情｜晉峰今晚菁英盃鬥理文 甲一籃球聯賽兩仗均閉門