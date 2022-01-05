世界盃｜艾歷臣首談心臟病發　「曾死去5分鐘」　夢想再戰世盃返高峰 (19:33)

29歲的基斯甸艾歷臣上月同意與國際米蘭解約，近日接受丹麥傳媒訪問，首次談及在歐國盃對芬蘭隊時，因心臟驟停昏倒地上，一度入了鬼門關，幸得隊友和醫院人員即時搶救，撿回一命，其後他被植入心臟除顫器。他再次感謝各方祝福慰問，但對於獲贈鮮花感到驚喜，更稱「我確曾死去5分鐘，這是非常不尋常的，但每個人對我都很好，收到所有美好的祝福，對我是很大的幫助」。

艾歷臣已訂下重返球壇的目標：「我感覺無恙，體能已回復最佳狀態，自信能回歸。（世界盃）一直是我的目標，現在離世界盃尚有一段時間，所以開賽前，我只想踢足球，證明自己已回到昔日的水平。我夢想能返回丹麥隊，再次在國家隊的主場比賽。」他代表丹麥隊上陣109次入36球，離開國米後，在丹麥母會奧丹斯做恢復訓練。

艾歷臣的經理人舒奧特斯（Martin Schoots）指出，若對方回歸英球壇，「對他和其家人來說，感覺會像是回家」，並稱「英國人一直對他很好，這不僅是因為他擁有高超的足球技術，還因為他的價值觀、謙虛和無私精神」。艾歷臣於2010年在阿積士展開職業賽生涯，2013年轉會熱刺，2020年改投國米，迄今球會賽上陣527次入109球。

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