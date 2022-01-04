網球｜佐高域獲豁免接種疫苗　出發備戰澳網爭四連霸 (20:32)

佐高域在社交網上載身處機場的相片，寫道「新年快樂！祝大家健康快樂，感受到互相尊重。我與最愛的人一起結束度假，得到豁免後，今日正前往澳洲」。這名男單世界一哥一直未有注射疫苗，但當地政府拒絕未完成疫苗接種者入境，澳網賽會拒絕回應豁免一事，早前表示即使是職業運動員，亦不會獲豁免，但近期又表示球手可以申請豁免，最終由佐高域親自證實獲豁免接種疫苗。

佐高域日前被拍到在西班牙藍色球場訓練，已被指得知獲豁免後藉此適應場地。而早前感染新冠病毒的「泥地王」拿度，近日已多次上載在墨爾本球場訓練的相片，而另一「天王」費達拿則續因傷休戰。

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