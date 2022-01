網球｜佐高域獲豁免接種疫苗　出發備戰澳網爭四連霸 (20:32)

佐高域在社交網上載身處機場的相片,寫道「新年快樂!祝大家健康快樂,感受到互相尊重。我與最愛的人一起結束度假,得到豁免後,今日正前往澳洲」。這名男單世界一哥一直未有注射疫苗,但當地政府拒絕未完成疫苗接種者入境,澳網賽會拒絕回應豁免一事,早前表示即使是職業運動員,亦不會獲豁免,但近期又表示球手可以申請豁免,最終由佐高域親自證實獲豁免接種疫苗。

佐高域日前被拍到在西班牙藍色球場訓練,已被指得知獲豁免後藉此適應場地。而早前感染新冠病毒的「泥地王」拿度,近日已多次上載在墨爾本球場訓練的相片,而另一「天王」費達拿則續因傷休戰。

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022