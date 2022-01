NBA｜基利湯臣預告將為勇士復出　美媒稱「五一」手勢代表6天後上陣 (21:57)

勇士今日於NBA常規賽主場迎戰邁阿密熱火,「浪花兄弟」之一的史堤芬居里雖只錄得9分,寫下今季個人新低,但球隊有佐敦貝爾獨取32分,加上威金斯、披頓二世等4將得分上雙,仍以115:108取勝,續居西岸榜首。基利湯臣今仗賽前繼續熱身,開賽前返回更衣室之際,突背向鏡頭舉起「五一」手勢,多間美媒稱他可在6天後復出迎戰騎士。

湯臣近季一傷再傷,休戰已達兩年半,他今日亦在社交網直播,表示重返球場熱身的感覺很好,距離復出日期非常接近。主帥卡爾賽前拒絕回應這名球星復出的傳聞,但他日前表示一旦讓他重返賽場,就肯定會以正選姿態登場。

Klay left the court holding up six fingers … could that mean six days away??? 🤔 pic.twitter.com/13pptDBntS— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 4, 2022