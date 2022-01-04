英超｜蘭歷克領曼聯6戰首敗　認改變路漫長　梳爾爆軍心渙散 (15:50)

曼聯隊長哈利馬古尼因傷缺陣，加上域陀連迪路夫確診及艾歷拜利出發備戰非洲國家盃，蘭歷克今仗起用菲爾鍾斯正選，是這名29歲英籍中堅相隔712日再次為曼聯於英超上陣。而般奴費南迪斯先列後備，基斯坦奴朗拿度（C朗）重返紅魔後首次出任隊長。

曼聯縱在奧脫福主場出擊，但今仗被狼隊反客為主取得較多攻勢，單是上半場已有多達14次射門。紅魔半場受壓後，下半場換入般奴及改踢3中堅陣式漸有起色，但般奴撞射中楣以及C朗頭槌破網但越位食「詐糊」後，戰至82分鐘被狼隊中場摩天奴在禁區頂無人看管下遠射攻破大門，終負0：1，在聖誕新年快車3場英超勝負和各一失5分，賽後19戰31分排第7，落後排第4多踢一場的阿仙奴4分，亦只領先第8的狼隊3分。曼聯全場僅9射2中，相反狼隊攻門多達19次及6次中龍，數據是球隊今季新高。

蘭歷克在各項賽事領軍第6場賽事吃下首場敗仗，且6仗中只有一仗是入球多於1球，亦令曼聯今季聯賽吃下第6敗，賽後他承認球隊表現欠佳，繼續有太多非受壓迫的失誤，同時侵略性不足未能做好逼搶，對手表現值得獲勝，「今場顯示球隊在我來到之前三、四周已有的問題，比賽結果告訴一個殘酷現實，曼聯還有很長的路要走，我的工作是循序漸進讓球隊取得進步，我們會好好利用未來一周時間，去尋找球隊最好的陣式及比賽方式」。

左閘勞基梳爾賽後承認，從球員表現未能感受到是在團結一致，「我們無法控球，反被對手控制了比賽。有時單靠球員水平是不夠，而是要加強施壓和踢得更有侵略性。我沒有感覺到球隊是團結一致，球員在更衣室內都知道如何踢，但在球場上真的是需要全力以赴，從比賽第一分鐘起，我們就未能做到這樣。」

紅魔今仗唯一亮點是久休復出的菲爾鍾斯，踢足全場表現不錯，更有幾次招牌捨身頭槌解圍，蘭歷克稱從過去數周操練表現，鍾斯值得今場正選，梳爾亦為這老隊友復出感驕傲，「過去多年他一直飽受批評，但仍然非常職業，平日訓練有素才會在比賽表現出色。我為他感到高興，這是他應得的」。

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