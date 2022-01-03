西甲丨巴塞殘陣小勝升第5　勢借用莫拉達　傳最快下周倒戈皇馬 (20:02)

巴塞此役有布斯基斯停賽，迪比、安素法迪等5名球員受傷，以及佐迪艾巴及丹尼爾等8將因染疫避戰，令教練沙維需將9名青年軍納入大軍內。盧克迪莊完半場前建功，令巴塞險勝也因傷病嚴重多達11將缺陣的馬略卡。巴塞教練沙維斥兩軍陣容嚴重不整，卻仍需比賽是荒謬和瘋狂，中堅艾利加西亞則說：「在榜首皇家馬德里、貝迪斯及皇家蘇斯達此輪同失分下，這3分對我們很重要」。值得留意的是，巴塞自沙維接手後，聯賽7戰4勝2和1負得14分，排名由第10位彈升5級。

另據西班牙傳媒報道，祖雲達斯的馬體會借將前鋒艾華路莫拉達，本月以外借身分投巴塞半年的機會率高達95%。巴塞將擁有這名前皇家馬德里球員的收購優先權，至於「地標」戰更傳言會是下周中西超盃倒戈皇馬。

此外，馬體會藉安祖哥利亞在28和53分鐘建功，在同市打吡戰以兩球淨勝華歷簡奴，結束西甲四連敗劣勢及升上第4。馬體會的英籍後衛捷比亞此役賽後向主隊球迷拍掌致謝，疑告別萬達大都會球場。他早前承認欲返回英超發展，日前亦傳言獲護級的紐卡素招手。

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