英超︱車路士逼和利物浦　文尼批肘惹爭議　同胞艾度亞文迪：應領紅 (17:22)

紅軍開賽在9分鐘，憑逃過被逐一劫的文尼把握對手解圍失誤先拔頭籌，並在26分鐘由穆罕默德沙拿，射入個人在英格蘭球壇第150球拉開至2：0。42分鐘，「藍戰士」由高華錫的窩利「世界波」追近，隊友基斯甸普列錫則在上半場補時階段由禁區內燙射扳平。兩軍換邊後再無進帳，車路士賽後續領先「紅軍」1分，但多踢1場。車路士將帥賽後均對文尼開賽6秒即批肘僅領黃感到不滿，事件受害者艾斯派古達直指判決左右今仗結果，「我們面對這些判決都對我們不利，這當然足以改變戰局」。

利物浦今仗有主帥高普疑確診新冠病毒，另有門將艾利臣比加等3名球員亦懷疑染疫缺陣，最後一關改由基利靴把守。臨危受命領軍的助教連達斯認為，球隊在領先兩球後理應掌控比賽，但仍對作客力保不敗感到滿意。兩隊握手言和後，令元旦日贏波的曼城「漁人得利」拉開優勢，紅軍守衛華基爾雲迪積克承認與藍月有差距，但重申「一切皆有可能」，拒絕在爭標路上投降。

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