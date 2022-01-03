英超︱車路士逼和利物浦　文尼批肘惹爭議　同胞艾度亞文迪：應領紅 (17:22)

車路士今晨（3日）一度落後兩球下，主場逼和利物浦2：2，繼續力壓對手位居英超次席，但已被一哥曼城進一步拋離至10分。紅軍前鋒沙迪奧文尼開賽15秒因向艾斯派古達批肘，創下英超最快領黃紀錄。惟車路士主帥杜曹認為對方行為足以領紅，不滿球證未有利用視像裁判（VAR）協助判決，而即將與文尼代表塞內加爾出戰非洲國家盃的車路士門將艾度亞文迪更「幫理不幫親」，強調即使跟對方稱兄道弟，亦認為對方在該動作後「不應留在場上」。
紅軍開賽在9分鐘，憑逃過被逐一劫的文尼把握對手解圍失誤先拔頭籌，並在26分鐘由穆罕默德沙拿，射入個人在英格蘭球壇第150球拉開至2：0。42分鐘，「藍戰士」由高華錫的窩利「世界波」追近，隊友基斯甸普列錫則在上半場補時階段由禁區內燙射扳平。兩軍換邊後再無進帳，車路士賽後續領先「紅軍」1分，但多踢1場。車路士將帥賽後均對文尼開賽6秒即批肘僅領黃感到不滿，事件受害者艾斯派古達直指判決左右今仗結果，「我們面對這些判決都對我們不利，這當然足以改變戰局」。
利物浦今仗有主帥高普疑確診新冠病毒，另有門將艾利臣比加等3名球員亦懷疑染疫缺陣，最後一關改由基利靴把守。臨危受命領軍的助教連達斯認為，球隊在領先兩球後理應掌控比賽，但仍對作客力保不敗感到滿意。兩隊握手言和後，令元旦日贏波的曼城「漁人得利」拉開優勢，紅軍守衛華基爾雲迪積克承認與藍月有差距，但重申「一切皆有可能」，拒絕在爭標路上投降。
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