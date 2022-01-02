英超丨曼聯勢斥2.2億簽「新阿古路」　奧巴美揚獲紐卡素招手 (21:30)

卡雲尼於上場英超主場挫般尼後，特意走向曼聯球迷拍手致謝和「飛吻」，疑已告別奧脫福球場，很有可能加盟巴塞隆拿；安東尼馬迪爾則已於上月向蘭歷克表達離隊意向，故此「紅魔」或連失兩名前鋒。《奧萊報》指蘭歷克為補充兵力積極揀蟀，將在本月底度過22歲生辰的祖利安艾華利斯很有機會成「魔」。

這名阿根廷新晉國腳雖只身高1.70米，但能司職前鋒和翼鋒，今季各項賽事共為河床入24球及交出15個助攻，被外界拿來與因心臟問題掛靴的同鄉名將阿古路比較，而他也曾暗示或將離開：「我不知道1月會發生什麼事，拭目以待好了。」他是河床青訓產品，於2018年展開職業賽生涯，迄今為河床上陣95次入34球。另外，去夏外借阿士東維拉的曼聯的24歲守將杜安薛比，據報以42萬鎊（約440萬港元）借用費投拿玻里。

另據英國《每日郵報》報道，被阿仙奴領隊阿迪達「雪藏」的前鋒奧巴美揚，或獲爭取護級的紐卡素招手借用，今夏正式以2000萬鎊（約2.1億港元）轉會費羅致，而季尾約滿的22歲廠兵鋒將尼基迪亞，據報已獲利華古遜斟介，或會簽合約前加盟協議。他今季英超及聯賽盃同上陣3次，5個入球全來自聯賽盃。

此外，水晶宮的車路士借將21歲中場干拿加歷查今季表現出色，在英超獨取6球和貢獻3助攻，今突傳出巴黎聖日耳門願斥資5000萬鎊（約5.3億港元）收購。至於跌落尾四的屈福特為救亡，已與比錫達斯後衛杜馬高維達、尼斯中場哈辛卡馬拉及比甲球會奧伊本的中場艾度卡恩比扯上關係。

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