NBA｜球證疑爆疫　聯盟急召發展聯盟「替工　迪羅辛絕殺3分領公牛登頂 (17:42)

據ESPN消息指，目前有數名球證因染疫及傷患問題未能執法，人手不足下聯盟罕有急召4名G League球證幫忙執法NBA常規賽，包括女子球證莎拉米切爾，她今早執法底特律活塞主場加時以117：116險勝聖安東尼奧馬刺一戰，亦成為歷來第15名在NBA執法的女子球證。另外，截至今日為止，目前正被隔離的球員為107人，比高峰期下降14%。

賽事方面，公牛球星迪羅辛自上月染疫病癒後持續勇態，今作客面對華盛頓巫師攻入28分，包括完場前的壓哨絕殺3分球，率軍以120：119險勝，是他連續兩仗射入絕殺3分，球隊亦取下七連勝，以24勝10負，壓過同日告負的布魯克林籃網升上東岸榜首。而籃網今雖有球星夏登貢獻34分、12個籃板、13次助攻，連續兩仗取得「30+三雙」成史上首人，惟球隊仍在主場以116：120不敵洛杉磯快艇。

衛冕的密爾沃基公鹿則在踏入2022年NBA首場賽事，憑「字母哥」安迪度高安普交出「30+三雙」，主場以136：113大勝新奧爾良塘鵝，六連勝後續守東岸第3位。

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