英超｜盧卡古受訪惹禍勢受罰　球迷稱賀年海報證失勢　「花5分鐘才找到」 (19:01)

車路士vs.利物浦 明晨00：30 now611/621台直播

盧卡古上周接受意大利天空體育專訪，公開表示轉投車路士後過得不愉快，後悔離開意甲勁旅國際米蘭。藍戰士領隊杜曹隨即在訪問批評，對方言論影響了球隊，英媒報道杜曹與球會高層將召見盧卡古，查問當時發表此番言論的原因。英國《每日郵報》、《衛報》等今日再報道，雙方會面後未能冰釋前嫌，車路士於香港時間周一凌晨迎戰利物浦的硬仗，盧卡古將被「雪藏」。

盧卡古至今未有再回應，多名球星在社交網發布賀年帖文，他卻一直保持沉默。車路士昨日發布賀年海報，更被網民質疑排版時，故意「隱藏」這名比利時隊球星。尼高路簡迪、列斯占士等佔據海報正中當眼位置，魯迪格即使只排在海報右上方，但相片比例較大。盧卡古則「瑟縮」在簡迪的腋下位置，有人留言「花了5分鐘才找到他」，亦有人稱「倒不如索性抽走盧卡古」，認為是訪問事件後，網編故意作此排版。

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