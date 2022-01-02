英超｜干地領熱刺險勝8戰不敗　擬向巴塞付1.68億爭奪古天奴 (16:30)

熱刺前鋒孫興慜於補時5分鐘，傳中予守將達雲臣山齊士一「槌」定音，賽後18戰得33分，以兩分反壓曼聯升上第6，屈福特六連敗及以13分排尾四，只較少踢兩場的尾三球隊般尼多兩分。總計干地執教熱刺兩個月期間，8次在英超領軍錄得5勝3和。

據報干地會要求簽入菲臘比古天奴，陷入財困的巴塞隆拿日前從曼城買入費倫托利斯後，急需出售球員應對，而周薪高達37萬鎊（約390萬港元）的古天奴勢遭放棄，並擬將其身價只定為1600萬鎊。據報這名29歲的巴西隊攻擊手於2018年，以1.45億鎊（約15.3億港元）轉會費由利物浦過檔巴塞。然而，熱刺的對手將是阿仙奴和愛華頓，「拖肥」已斥資1800萬鎊（約1.9億港元）羅致基輛戴拿模的22歲左閘米高倫高。

此外，韋斯咸在倫敦打吡戰藉前鋒米查利安東尼奧先開紀錄，中場蘭仙尼梅開二度，上半場作客領前水晶宮3球，雖在末段連失兩球，仍以3：2險勝。

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