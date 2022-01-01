英超︱曼城補時絕殺十人阿仙奴　11連捷擴大榜首優勢 (22:29)

曼城今仗有菲爾科頓意外地缺陣，日前遭入屋搶劫臉部受傷的右閘祖奧簡斯路，今仗如常隨隊出征兼正選上陣。「槍手」有阿迪達因確診新冠病毒未能領軍，早前確診的後衛富安健洋則趕及復出。

曼城在14分鐘獲得黃金機會，魯賓戴亞斯無人看管下頭槌攻門頂斜。31分鐘，布卡約沙卡接應基蘭泰亞尼左路傳中撞射破網，為阿仙奴先開紀錄。兵工廠領先後愈戰愈勇，在左路表現活躍的加比爾馬天尼利其後兩度攻門均僅僅斜出，半場阿仙奴以1球領先。

「藍月」於56分鐘，因貝拿度施華被格列沙加拉跌，在球證翻看視像裁判（VAR）後獲得12碼，由馬列斯操刀扳平。惟不足1分鐘後，拿樸迪頭槌回傳失誤幾乎「擺烏龍」，尼敦阿基趕及護空門力保不失。59分鐘，阿仙奴中堅加比爾馬加希斯兩分鐘內領兩黃一紅被逐，這亦令槍手成為首支於英超累積100面紅牌的球隊。

阿仙奴之後加強防守，惟至補時3分鐘被洛迪卡斯簡迪獻絕殺，以2：1反勝；曼城21戰得53分續在榜首領放，少踢一場的阿仙奴以35分守在第4位。

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